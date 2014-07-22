Гривня за день отвоевала у доллара 2 копейки

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6000/11,7000 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,6500/11,6900 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,6500/11,6800 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 15,6820/15,8195 грн/евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 15,7115/15,7695 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 15,7035/15,7480 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3308/0,3337 грн/рубль, к 12:00 цены поднялись 0,3324/0,3340 грн/рубль. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3329/0,3345 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,8730 (-0.2575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3480/1,3530.