Нацбанк до конца года полностью изменит свою структуру

До конца года в Национальном банке Украины будет проведена внутренняя реорганизация, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на главу НБУ Валерию Гонтареву.

«Канадские консультанты готовят новую структуру Нацбанка, аналогичную структуре ведущих центробанков мира. Так что нас ждет масштабная реструктуризация структуры НБУ и внутренних процессов в банке», - приводятся в сообщении слова Гонтаревой.

Согласно сообщению, произойдут изменения в количестве и составе членов правления и департаментов.

«Я думаю, что правление будет состоять только из моих заместителей, отвечающих за отдельные направления... Будет полностью изменена структура регулятора: откажемся от дублирующих и ненужных функций. Кроме того, мы идем по пути либерализации валютного рынка, поэтому необходимости в таком валютном контроле, как сейчас, уже не будет», - отметила Гонтарева.

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Как сообщал УНИАН, концепция развития банковской системы Украины до 2020 года, предполагающая развитие независимой монетарной и валютной политики Национального банка, устойчивую работу банковской системы и повышение эффективности банковского надзора, станет главным приоритетом нового руководства НБУ, о чем в своем первом заявлении сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.