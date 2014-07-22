Фонд гарантирования нашел инвесторов для двух проблемных банков

Согласно сообщению, в фонд поступило предложение от нескольких инвесторов, которые выразили желание принять участие в выведении с рынка проблемного «Пивденкомбанка» и предложение от одного инвестора в отношении «Промэкономбанка». Инвесторы предложили решить вопрос проблемных финучреждений путем отчуждения всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и дальнейшей его ликвидации.

Фонд гарантирования вкладов на основании полученных заявок от потенциальных инвесторов «Пивденкомбанка» и потенциального инвестора «Промэкономбанка» утвердил предложенный способ выведения банков с рынка.

Согласно сообщению, инвесторы - участники конкурса в срок до 25 июля 2014 должны подать в Фонд конкурсное предложение. После получения конкурсного предложения Фондом будет проведен анализ предложенных условий отчуждения части активов и обязательств неплатежеспособного банка и утверждены результаты конкурса.

В случае передачи части активов и обязательств принимающем банка - инвестору, он примет на себя, как минимум, обязательства указанных банков перед кредиторами-физическими лицами в пределах гарантированной суммы возмещений.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 22 мая ввел временную администрацию в «Промэкономбанк» сроком на 3 месяца - до 21 августа 2014 года, с 26 мая ввел временную администрацию в «Пивденкомбанк» сроком на 3 месяца - до 25 августа 2014 года.

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Справка УНИАН. «Пивденкомбанк» работает на рынке Украины с 1990 года. Основными акционерами банка был Руслан Циплаков (45,4568% акций в прямом владении и 54,4827% - опосредованно) и компания «Метал Юнион» (45,1208% и 9,3619%). По информации СМИ, владелец банка Циплаков является близким другом сына экс-президента Украины Александра Януковича. В начале марта правоохранительные структуры провели в банке обыски. Корреспондентский счет банка был заблокирован, а наличные средства арестованы.

В начале июля Циплаков вышел из состава акционеров финансового учреждения.

«Промэкономбанк» (г. Донецк) работает в Украине с января 1998 года. По информации на сайте банка его основным владельцем является компания «Суприм-К» (42,4971%)