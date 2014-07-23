Пятилетняя борьба с офшорами принесла странам мира 37 млрд евро

Мировые правительства с 2009 года получили 37 млрд евро благодаря борьбе с офшорами, говорится в пресс-релизе ОЭСР, передает Прайм.

Более полумиллиона налогоплательщиков в рамках добровольных программ раскрыли информацию о скрытых доходах и активах.

ОЭСР 22 июля опубликовала полную версию стандартов по автоматическому обмену налоговой информацией. Доклад будет представлен на встрече министров финансов G20 в сентябре в австралийском Кэрнсе. Документ содержит подробное описание процедур, по которым правительства и банки должны обмениваться информацией друг с другом.

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Пока система не введена, ОЭСР предлагает правительствам принимать программы добровольного раскрытия информации. Если налогоплательщики признаются в том, что они хранят часть своих средств в офшорах, то им грозят лишь небольшие штрафы. Подобные схемы уже предложили США, Великобритания, Франция и другие страны.

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