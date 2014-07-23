Российские компании должны вернуть кредиторам $112 млрд

Компании из России — в авангарде должников среди стран Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), подсчитали аналитики рейтингового агентства Moody’s, передают «Ведомости».

В ближайшие четыре года (2015-2018 гг.) российские корпорации, работающие в нефинансовом секторе и имеющие рейтинги Moody’s, должны погасить или рефинансировать $112 млрд — это 10% от общей суммы, которую предстоит погасить в этот период всем компаниям региона EMEA ($1,17 трлн), следует из отчета агентства.

В 2013-2016 гг. доля российских заемщиков была вдвое меньшей — 5%. Вес Германии за это же время снизился с 20 до 15%, Франции — с 16 до 15%.

Больше, чем российским компаниям, предстоит выплатить лишь корпорациям Германии, Франции и Великобритании. У компаний нефтедобывающих государств Ближнего Востока совокупные долги к погашению меньше — 8%. Для российских же компаний рефинансирование долгов может оказаться делом более сложным, чем раньше, предупреждают аналитики Moody’s.

Пик их выплат приходится на 2015 г., и основная их часть — 72% — падает на нефтегазовый сектор. В этом секторе, в свою очередь, львиную долю составляют обязательства двух компаний — «Роснефти» и «Газпрома». Остальные 28% распределены между предприятиями электроэнергетики, металлургии, транспорта, телекоммуникаций и нефтехимии.

В этом году у них не должно быть проблем с ликвидностью, а вот в следующем у некоторых компаний могут возникнуть трудности, не исключают в Moody’s.

Занимать за рубежом российским компаниям становится все сложнее: большинство западных банков усилили проверки сделок с компаниями из России, говорит сотрудник НSBC.

Это косвенно подтверждается данными Bloomberg: в первой половине 2014 г. российские компании заняли у западных банков в 3,9 раза меньше, чем годом ранее, — $6,7 млрд, в том числе сырьевые корпорации — $3,5 млрд (на 82% меньше), это минимальные значения с 2009 г. Даже не имеющая отношения к сырьевому бизнесу МТС писала в отчетности, что расширение санкций может помешать привлекать кредиты за рубежом. А «Лукойл» недавно отложил размещение облигаций на $1,5 млрд и рассчитывает сэкономить за несколько лет $20-30 млрд, чтобы меньше зависеть от внешних рынков.

«Роснефти» с июля 2014 г. по декабрь 2015 г. предстоит погасить $26,2 млрд, пики выплат приходятся на IV квартал 2014 г. ($9,4 млрд) и I квартал 2015 г. ($11,8 млрд), подсчитали эксперты Moody’s. Правда, «Роснефть» сумела сыграть на опережение: она снизила риски рефинансирования, заключив с китайской CNPC контракт на поставки нефти, предусматривающий значительную предоплату, и сейчас на счетах российской компании более $20 млрд наличности, пишет агентство.

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Риски рефинансирования выросли после 16 июля 2014 г., когда США ввели санкции против «Роснефти», «Новатэка», Газпромбанка и Внешэкономбанка — ограничили этим компаниям доступ к займам в американских организациях сроком более чем на 90 дней, говорится в отчете Moody’s.

По данным Bloomberg, Lloyds Bank и HSBC уже отказались участвовать в финансировании сделки BP с «Роснефтью» на $1,5 млрд. Инвестиционный ландшафт заметно изменилcя и после катастрофы малазийского Boeing: значительно выросла вероятность новых санкций, пишут аналитики Nomura. Большинство инвестбанков после гибели пассажирского Boeing над территорией Украины стали считать весьма вероятным риск дальнейшего ужесточения санкций против российских компаний; прежде они оценивали эту вероятность как небольшую.

Европа тоже обсуждает возможность введения ограничений на доступ российских компаний к капиталу: черный список ЕС может появиться до конца месяца, заявил вчера руководитель европейского и центральноазиатского департамента Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Гуннар Виганд. Юридическая база для ужесточения санкций создана: в прошлую субботу Евросоюз по поручению Совета ЕС расширил критерии для включения российских граждан и компаний в этот список.

Хотя Европа и не поддержала санкции США, стоимость фондирования сделок с российскими компаниями и премии за риск для европейских кредиторов вырастут, не сомневается аналитик Morgan Stanley Джейкоб Нил.

Санкции ухудшат условия заимствований и финансовое состояние отраслей, говорится в проекте основных направлений бюджетной политики России на 2015-2017 гг. Компаниям придется искать источники финансирования в Китае, считает Нил из Morgan Stanley. А если Россия решится на ответные санкции, то глобальный рынок начнет повально избегать сделок с российскими корпорациями, предупреждает Nomura: «Возможен финансовый шок». Правительству придется самому финансировать ВЭБ и ряд других нуждающихся в деньгах корпораций, как это было в кризис 2008 г., пишет Moody’s.