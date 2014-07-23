Путин подписал закон о создании игорной зоны в оккупированном Крыму

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, согласно закону, «игорные зоны создаются на территориях следующих субъектов РФ: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область».

При этом границы игорной зоны в Крыму, согласно закону, должны определяться «органами исполнительной власти Республики Крым».

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте также«Укрпочта» возобновила переводы пенсий в аннексированный КрымКак сообщал УНИАН, 4 июля Госдума РФ приняла закон о создании в Крыму игорной зоны. Как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Карпов, создание игорной зоны в Крыму будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в регион, созданию новых рабочих мест, пополнению доходной базы регионального бюджета. По его словам, согласно экспертным оценкам, бюджет Крыма может получить от создания игорной зоны в год до 25 млрд рублей (около 730 млн долларов), а также будет способствовать увеличению потока туристов в регион, развитию гостиничного бизнеса и сферы общественного питания.

Предполагается, что игорная зона будет создана в Ялте.