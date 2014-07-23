Межбанк открылся долларом по 11,70 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 11,6200/11,7000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", котировки по евро-гривне ушли вниз – 15,6450/15,7550 грн/евро.

Цены на российскую валюту выросли – 0,3340/0,3363 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3461/63 (вторник - 1,3519/21).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, 22 июля на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6000/11,7000 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,6500/11,6900 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,6500/11,6800 грн/долл.