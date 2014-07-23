Нацбанк разъяснил причины уничтожения наличной гривни в своем управлении в Крыму

Действия Главного управления Национального банка Украины в Автономной республике Крым по утилизации изношенных банкнот являются правомерными в рамках законодательства Украины, сообщается на странице НБУ в социальной сети Facebook.

Регулятор напоминает о публикациях в ряде СМИ об уничтожении наличных средств в территориальном управлении НБУ в АР Крым, что якобы квалифицировано самопровозглашенными властями оккупированного Крыма как нарушение, в связи с чем заведено уголовное дело.

«Наличность, поступающая от банков в территориальные управления, является собственностью НБУ. Поэтому действия Главного управления НБУ в Автономной республике Крым по утилизации изношенных банкнот являются правомерными в рамках законодательства Украины», - говорится в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что его полномочия по утилизации изношенных банкнот гривни определены Законом «О Национальном банке Украины».

«На основании законодательства Украины нормативно-правовыми актами НБУ определен порядок утилизации изношенных банкнот территориальными управлениями НБУ и Центральным хранилищем. Это стандартная процедура, благодаря которой Нацбанк обеспечивает надлежащее качество банкнот в обращении, и ежегодно таким образом обновляются наличные деньги в обращении», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

Центробанк РФ с 21 апреля запретил деятельность в Крыму структурных подразделений ряда украинских банков, а также передал имущество «Ощадбанка» и «ПриватБанка» крымскому Фонду защиты вкладчиков.

7 мая Национальный банк Украины запретил всем украинским банкам осуществлять деятельность в Крыму до окончания российской оккупации, и в настоящее время банки принимают меры для закрытия своих подразделений в автономии, но, по информации банкиров, это сопряжено с рядом сложностей.