«УкрСиббанк» в первом полугодии получил 437,6 млн грн убытка

Входящий в группу крупнейших «УкрСиббанк» в первом полугодии 2014 года получил 437,589 млн грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года банк получил 18,153 млн грн прибыли.

Об этом банк сообщил в отчетности, размещенной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчетности, с начала года активы банка сократились на 0,38% - до 24,021 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 2,22%, до 14,278 млрд грн, обязательства выросли на 1,60% - до 21,804 млрд грн, средства клиентов снизились на 1,52% - до 16,380 млрд грн, собственный капитал - на 16,35%, до 2,650 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 1,774 млрд грн.

Читайте такжеУкраинские банки в июне заработали 11,6 млрд гривень

Как сообщал УНИАН, «УкрСиббанк» в 2013 году снизил прибыль в 2,7 раза по сравнению с 2012 годом - до 24,503 млн грн.

«УкрCиббанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших украинских банков.

Читайте такжеГосударственный «Укргазбанк» снизил прибыль почти в 8 раз

Основными владельцами банка являются международная финансовая группа BNP Paribas (Франция, 84,9996% акций) и ЕБРР (15% акций).