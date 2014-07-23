Больше половины немцев за торговые санкции против России – опрос

Больше половины (53%) немцев, опрошенных после катастрофы малайзийского Boeing-777 на востоке Украины, считают необходимым введение Германией и другими странами Запада торговых санкций против России, передает «Немецкая волна» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Международным институтом изучения общественного мнения YouGov.

Согласно данным исследования, только 26% участников опроса высказались против такого шага.

Что касается замораживания банковских счетов россиян, то его поддерживают также 53% опрошенных, 30% против этого шага.

В то же время 62% немцев заявили, что не хотят разрыва дипломатических отношений с Россией после катастрофы "Боинга" (22% высказались за этот шаг).

Одновременно 64% респондентов не поддерживают идею военной поддержки Киева, только 18% считают такую помощь приемлемой.

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За отправку войск НАТО для защиты Украины от России высказались только 15%, против такого шага 65% респондентов.

Нерешительность респондентов вызвал вопрос о финансовой поддержке украинского правительства: 40% высказались за этот шаг, 36% - против.

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В ходе исследования институтом изучения общественного мнения YouGov было опрошено 1070 совершеннолетних немцев. Опрос был проведен с 20 по 22 июля.