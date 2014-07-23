Правительство создало комитет по введению санкций против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание Кабинета министров.Читайте такжеЕврокомиссия готовит предложения по расширению санкций против РФ

"Правительством Украины создан комитет по введению санкций против Российской Федерации. В него войдут представители МИД, Министерства юстиции, экономический и финансовый блок, силовые и правоохранительные структуры", - сказал он.

«В продолжение анонсированной премьер-министром комиссии, которая будет заниматься подготовкой санкций (против России), в конце заседания правительства было принято постановление о создании такой комиссии. Ее, согласно нашему решению, возглавит министр иностранных дел, министр юстиции будет сопредседателем", - также добавил министр Кабинета министров Остап Семерак.

По его словам, в состав этой комиссии "вошел широкий круг должностных лиц, которые должны в семидневный срок подготовить и внести на рассмотрение правительства соответствующие проекты решений, которые будут касаться причастных к военной агрессии против Украины, оккупации Крыма и финансированию террористов".