Яценюк завтра представит депутатам изменения в госбюджет

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк намерен в четверг, 24 июля, представить народным депутатам Украины проект изменений в государственный бюджет Украины, подготовленный правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе заседания правительства.

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«Завтра я буду докладывать в парламенте бюджет. Нужно финансировать армию, восстанавливать те территории, которые были уничтожены террористами, нужно держать страну на плаву. И правительство не потерпит никаких торгов и шантажа со стороны кого бы то ни было, – сказал Яценюк. - Это ответственность всей страны перед каждым солдатом, перед каждой семьей этого солдата и перед страной в целом. И завтра мы ожидаем, что украинский парламент проявит политическую ответственность и мудрость для принятия соответствующих законопроектов».

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