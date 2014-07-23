Госказначейство возобновило работу в Северодонецке и Попаснянском районе Луганщины

Государственная казначейская служба Украины возобновила работу своих управлений вПопаснянском районе и городе Северодонецк Луганской области, освобожденных силами украинской армии от боевиков, сообщается на сайте Госказанчейства.

«Сегодня, 23 июля, возобновлена работа управления Государственной казначейской службы Украины в Попаснянском районе и управления Государственной казначейской службы Украины в городе Северодонецк Луганской области», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены пророссийскими боевиками в середине апреля. С 7 июля в этих городах возобновлена работа Госказначейства и банковской системы.

В то же время, часть боевиков из освобожденных городов прорвались к Донецку и Луганску, операция по освобождению городов на востоке Украины продолжается. Учитывая обстановку в регионе, подразделения банков и Госказначейства в ряде городов остаются закрытыми.