Медведев снова заговорил о необходимости защищаться от продукции из Украины и Молдовы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вновь заявил о возможности внедрения защитных мер при поставках на российский рынок продукции из Украины и Молдовы после подписания этими странами соглашений об ассоциации с Евросоюзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с торговыми представителями России в других странах.

Медведев напомнил, что были подписаны соглашения ЕС об ассоциации с Молдовой и Украиной, странами - являющимися одновременно участниками договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

«Мы объективно оцениваем негативные последствия таких решений для нашей экономики, считаем эти риски достаточно серьезными, особенно в том, что касается технического регулирования, стандартов, санитарного и фитосанитарного контроля, именно поэтому мы ведем консультации с ЕС, с партнерами по Таможенному союзу и по СНГ, и будем вынуждены при определенной ситуации вводить защитные меры», - пояснил Медведев.

Он заявил, что, несмотря на «кризис в Украине», Россия настроена на сотрудничество с Евросоюзом. «Нужно прямо сказать, что украинский кризис значительно осложнил наши отношения с ЕС, иногда эти события называют водоразделом между прошлым и будущим Европы, но для нашей страны это не так. Мы по-прежнему нацелены на взаимовыгодное сотрудничество», - сказал Медведев.

Как отметил российский премьер, Евросоюз еще долго будет для России основным торговым партнером, а существенная часть энергобаланса Европы зависит от российских поставок энергоресурсов. «Мы дорожим репутацией надежного поставщика, но при этом мы должны быть уверены, что наши экономические интересы будут обеспечены должным образом», - сказал Медведев.