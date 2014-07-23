Украина готовит секторальные санкции против России

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Комитету по введению санкций против Российской Федерации на протяжении 10 дней предложить список лиц и санкций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Кабинета министров.

«Комитет берет в свое производство перечень всех компаний, которые являются резидентами РФ и которые прямо или косвенно финансируют терроризм и бандитизм на территории Украины, которые поддерживали аннексию Крыма как финансово, так и через административные рычаги влияния», - сказал он.

По словам Яценюка, речь идет как о физических лицах - чиновниках России, причастных к посягательству на территориальную целостность Украины и финансированию терроризма, так и о перечне секторальных санкций, а именно – против конкретных компаний и субъектов публичного права, которые прямо или косвенно поддерживали бандитов и террористов.

«На протяжении 10 дней внести на рассмотрение правительства перечень персональных и секторальных санкций, против юридических и физических лиц РФ, которые поддерживают и финансируют терроризм в Украине и посягают на независимость и территориальную целостность Украинского государства», - заявил Яценюк.