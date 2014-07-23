Кабмин поручил открыть бюджетные расчеты в освобожденных от террористов городах

Кабинет министров Украины поручил Министерству социальной политики и Министерству финансов совместно с Национальным банком и "Ощадбанком" восстановить бюджетные расчеты с гражданами, проживающими на освобожденных от террористов территориях Донецкой и Луганской областей, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Арсений Яценюк.

«Минфину срочно восстановить бюджетные расходы на освобожденной территории и открыть все полностью бюджетные расходы. «Ощадбанку» совместно с Нацбанком - обеспечить перевозку наличных для обеспечения всех выплат гражданам Украина на освобожденных от террористов территориях», - сказал глава правительства.

Присутствовавший на заседании министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что за последние дни силы АТО освободили Дзержинск, Северодонецк, Рубежное. Ранее в этих населенных пунктах все казначейские и финансовые операции были приостановлены.

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Как сообщал УНИАН, выплата пенсий жителям городов Снежное, Красный Луч и Станично-Луганского района Луганской области по-прежнему затруднена и не осуществляется. В то же время, согласно сообщению Министерства социальной политики Украины, пенсии жителям Славянска, Краматорска и Славянского района Донецкой области профинансированы в полном объеме.