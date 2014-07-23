Российские олигархи выводят активы из Лондона из-за угрозы санкций - The Telegraph

Российские олигархи начали выводить свои активы из Лондона из-за угрозы санкций.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники с Даунинг-стрит.

Так бизнесмены отреагировали на заявления британского руководства о возможном введении дискриминационных мер против "союзников" Кремля, говорится в статье, передает «Европейская правда».

Напомним, во вторник 22 июля Евросоюз согласился составить список россиян, в отношении которых могут быть введены санкции, отмечает издание.

В администрации британского премьер-министра Дэвида Кэмерона отказались назвать имена российских олигархов, против которых планируется принять меры, из-за риска "вывода активов", добавляет газета.

Отвечая на вопрос, выводят ли российские бизнесмены активы из Лондона уже сейчас, пресс-секретарь Кэмерона заявил: "Меры, принятые в отношении физических лиц и компаний, взаимосвязаны с некоторым движением финансовых средств по Европе, в том числе здесь, в Лондоне. Это определенно так".

Напомним, решение о новых санкциях против России должно быть принято до конца июля.