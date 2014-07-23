Россия хочет ответить Украине, Грузии и Молдове санкциями за ассоциацию с ЕС

Россия планирует ввести санкции против Украины, Грузии и Молдовы в ответ на ратификацию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Такие меры перечислены в рабочем документе Минэкономразвития РФ, на который ссылается РБК.

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Как пишет издание, первый вариант известен: Россия может применить шестое приложение к договору о зоне свободной торговли в СНГ. Согласно ему, страны-участницы Таможенного союза (ТС) могут пересматривать нулевые ставки пошлин в страны СНГ, если они привели к существенному росту импорта иностранных товаров в одну из стран. В документе чиновники предлагают использовать этот вариант в случае с Молдовой, которая первой ратифицировала соглашение с ЕС.

У этого предложения есть риски: импортеры могут обойти требование об уплате ненулевых пошлин, перенаправив поставки через третьи страны. "Если Беларусь и Казахстан не осуществят аналогичных действий, возникнет вопрос дополнительного контроля поставок в рамках Таможенного союза, хотя это тоже решаемая задача", - цитирует издание председателя комитета Торгово-промышленной палаты по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ Владимира Саламатова.

Второй вариант - приостановление действия договора о зоне свободной торговли для стран, подписавших договор с ЕС. Сделать это можно, если удастся доказать, что страна нарушила договор или произошли изменения, коренным образом меняющие ситуацию, в которой договор был подписан.

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С точки зрения последствий для торговли оба сценарии равнозначны. Однако для прекращения действия договора требуется согласие всех членов зоны свободной торговли СНГ. Пока России не удается договориться о совместных действиях даже с партнерами по ТС. На совещании 23 июня вице-премьеры России, Белоруссии и Казахстана должны были согласовать совместные меры реагирования на ассоциацию Украины с ЕС, но по итогам встречи первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что решение о защите национального рынка будет приниматься на уровне правительства России.

Третий вариант, самый жесткий, предусматривает защитные меры по соображениям национальной безопасности. Фактически он означает полный запрет на торговлю определенными товарными группами. В российском правительстве уверены, что это можно сделать, руководствуясь 16-й статье Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) ВТО. Согласно этой статье страны-члены ВТО могут вводить ограничения на импорт, если он наносит ущерб национальной безопасности страны.