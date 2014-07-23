В России требуют, чтобы Украина советовалась с ними об ассоциации с ЕС

Россия в одностороннем порядке введет защитные меры в отношении украинских товаров в случае ратификации Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС без консультаций с российской стороной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе совещания с торговыми представителями России в других странах заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

«Я сегодня прочитал высказывания моего уважаемого коллеги — министра иностранных дел Украины — о том, что предметом наших консультаций не является содержание и текст соглашения … Они, может быть, и не связаны, но если Украина предпримет такие действия, то мы будем считать, что больше не связаны обязательством продолжать консультации, и сможем принимать односторонние действия по защите наших национальных экономических интересов», - сказал Улюкаев.

«Предметом консультаций как раз и является содержание и текст соглашения. Именно об этом мы направили соответствующую информационную записку нашим коллегам, где предлагаем ответить по существу на те вопросы, которые вытекают из анализа содержания соглашения», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 27 июня в Брюсселе Украина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, которым предусмотрено создание зоны свободной торговли.

Сегодня, 23 июля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев получил перечень потенциальных рисков, которые Москва видит от имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Глава внешнеполитического ведомства Украины вновь подчеркнул, что не видит связи между ратификацией Соглашения с трехсторонними консультациями, которые ведут Украина с Россией и Европейской комиссией относительно аспектов имплементации Соглашения.

Также сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев вновь заявил о возможности внедрения защитных мер при поставках на российский рынок продукции из Украины и Молдовы после подписания этими странами соглашений об ассоциации с Евросоюзом.

Кроме того, сегодня председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря заявил, что на 12 сентября запланирован второй раунд трехсторонних консультаций между Украиной, ЕС и Российской Федерацией, на которых Россия планирует добиться внесения изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.