Межбанк закрылся долларом по 11,70 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6200/11,7000 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,6500/11,7000 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,6800/11,7000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 15,6450/15,7550 грн/евро, к 12:00 цены повысились 15,6860/15,7570 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 15,7285/15,7595 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3340/0,3363 грн/рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3340/0,3359 грн/рубль. К закрытию торгов цены поднялись 0,3353/0,3369 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,8705 (-0.0380).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3477/1,3475.