ЕБРР останавливает новые проекты в России

Об этом говорится в заявлении банка, текстом которого располагает УНИАН.

«Большинство представителей совета директоров Европейского банка реконструкции и развития, включая все государства – члены ЕС, а также несколько государств, не входящих в ЕС, дали четкие распоряжения руководству ЕБРР относительно невозможности осуществления новых инвестиций в Российской Федерации в ближайшее время», – сказано в заявлении.

Банк обещает продолжать управление действующим портфелем проектов и поддерживать отношения с клиентами в России, а также сохранить физическое присутствие в стране.

Также сообщается, что 19% инвестиций ЕБРР в первом полугодии 2014 года пришлись на Россию, в то время как 81% разделен между другими 34 странами.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ предоставляют военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

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После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине.

16 июля Европейский совет объявил о расширении второй фазы санкций против России. Также Европейский совет поручил Еврокомиссии до конца июля подготовить расширение "черного списка" для России и Украины.

В тот же день президент США Барак Обама утвердил новые санкции против России из-за ситуации в Украине, в частности, ограничения введены в отношении российских компаний, которые работают в сфере оборонно-промышленного и энергетического комплексов.

На следующий день, 17 июля, авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук», в результате погибло 298 пассажиров и членов экипажа.

Ответной реакцией Вашингтона стало заявление о возможном усилении санкций, если Россия будет продолжать поддерживать сепаратистов. Президент США Барак Обама обсудил возможность введения новых санкций против РФ с канцлером Германии Ангелой Меркель и британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном. По результатам этого обсуждения ЕС опубликовал новые критерии, которые расширяют действие второй фазы санкций против России из-за ситуации в Украине.