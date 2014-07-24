Доллар на межбанке поднялся до 11,74 грн
10:24, 24 июля 2014Финансы
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Гривня на открытии межбанковcких торгов ушла вниз.
Доллар подорожал / Фото УНИАН
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок до 11,6400/11,7400, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне ушли вверх до 15,6545/15,79150.
Цены на российскую валюту снизились до 0,3311/0,3340.
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Как сообщал УНИАН, в среду, 23 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись на уровне 11,6800/11,7000 грн/долл. Рынок евро-гривня закрылся котировками 15,7285/15,7595. Рублевый рынок закрылся на уровне 0,3353/0,3369 грн/рубль.
Нацбанк в среду на рынок не выходил.
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