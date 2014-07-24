«Райффайзен Банк Аваль» за полгода получил 1 млрд гривень убытка

«Райффайзен Банк Аваль» в первом полугодии 2014 года получил 1,003 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банка составила 521,863 млн грн.

Об этом банк сообщил в отчетности в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 2,19% - до 44,413 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 6,62%, до 28,837 млрд грн, обязательства - на 5,17%, до 38,095 млрд грн, средства клиентов снизились на 2,46% - до 25,768 млрд грн, собственный капитал - на 12,70%, до 6,318 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 3,003 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Райффайзен Банк Аваль» в первом квартале 2014 года получил 943,069 млн грн убытка, что, по информации банка, было вызвано девальвацией гривни и деформированием резервов по кредитам.

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В 2013 году по сравнению с 2012 годом «Райффайзен Банк Аваль» нарастил прибыль согласно отчетности по национальным стандартам в 21,6 раза - до 730,045 млн грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).