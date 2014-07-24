НБУ объяснил банкам особенности работы в условиях чрезвычайного режима

Соответствующее постановление НБУ от 22 июля обнародовано на сайте регулятора (№435).

«Инструкция определяет порядок проведения банковских операций, описание изменений в технологиях их проведения, отдельные вопросы организации деятельности Национального банка, его структурных подразделений, банков Украины, а также действий работников Национального банка, связанных с выполнением таких операций в случае возникновения нештатного режима, что делает невозможным работу банковской системы в обычном порядке (далее - чрезвычайный режим работы)», - сказано в документе.

Согласно постановлению, чрезвычайный режим работы банковской системы Украины вводится постановлением Правления Национального банка Украины.

Во время чрезвычайного режима работы Правление Нацбанка может принять решение о приостановлении или полном запрете деятельности банков или проведении отдельных операций, а также требовать любую дополнительную информацию от банков.

НБУ в условиях чрезвычайного режима будет создавать комиссию, ответственную за обеспечение непрерывной работы и восстановление деятельности банковской системы, координацию работы банков с наличными, принятие решений по возникающим вопросам. Комиссия будет взаимодействовать с банками, Госказначейством, правоохранительными органами и организовывать необходимую помощь работникам НБУ.

Руководство НБУ и банков в случае введения чрезвычайного режима работы прежде всего должны принимать меры для обеспечения сохранности жизни и здоровья работников. С этой целью возможны усиление охраны и взаимодействие с МВД, эвакуация работников и материальных ценностей и другие меры.

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Нацбанк разрешил принимать меры для предупреждения угрозы жизни и здоровью работников НБУ и сохранности имущества Украины без соблюдения требований нормативно-правовых актов, технологических инструкций, описаний операционных процессов и оплаты счетов.

Регулятор допускает в условиях чрезвычайного положения использование для передачи информации электронной почты, телефонной связи или других средств вместо специальных средств коммуникации с банками.

Также НБУ допускает проведение операций на основании копий документов и/или с оформлением первичных документов на бумажных носителях на основании телефонограмм.

Также установлено, что в случае введения чрезвычайного режима работы банки и Нацбанк должны при необходимости обеспечить проведение операций в праздничные, выходные дни и нерабочее время.

Помимо этого, банки смогут осуществлять операции по счетам, работа которых приостановлена в Системе электронных платежей, сверх остатка средств на счетах по принципу овердрафта по согласованию с НБУ размера такого овердрафта.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены пророссийскими боевиками в середине апреля. С 7 июля в этих городах возобновлена работа Госказначейства и банковской системы.

В то же время, часть боевиков из освобожденных городов прорвались в Донецк и Луганск, операция по освобождению городов на востоке Украины продолжается.