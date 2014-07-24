Рада перенесла на вечер рассмотрение изменений в бюджет и Налоговый кодекс

Верховная Рада перенесла рассмотрение изменений в бюджет и Налоговый кодекс на вечернее заседание, то есть на 16 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов сообщил, что на заседании лидеров фракций с правительством достигнута договоренность, что “до 16 часов они (речь идет о правительстве — УНИАН) внесут все правки, которые обсуждались на заседании руководителей депутатских фракций коалиции”.

Он сказал, что эти поправки будут розданы всем народным депутатам - как членам коалиции, так и оппозиции - с тем, чтобы “мы в 16 часов могли понимать детально, за что голосуем”.

Читайте такжеКабмин утвердил порядок назначения и увольнения главы Пенсионного фонда

Турчинов отметил, что на заседании лидеров фракций была профессиональная дискуссия Кабинета министров Украины и депутатские фракции наработали очень важные дополнения и изменения как в закон о государственном бюджете Украины на 2014 год, так и в Налоговый кодекс Украины.