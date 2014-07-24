Фонд гарантирования начал ликвидацию «Захидинкомбанка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию «Захидинкомбанка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации, сообщается на сайте фонда.

Фонд назначил ликвидатором банка Игоря Яремчишина.

Фонд предложил вкладчикам банка для получения возмещений по вкладам с 30 июля по 9 сентября обращаться в учреждения банка «Хрещатик». Выплаты гарантированной суммы возмещения будут осуществляться согласно общему реестру вкладчиков. Возмещения вкладчикам, которые по каким-либо причинам не обратятся за возмещением в указанный срок, будут проводиться по индивидуальным обращениям в фонд.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Захидинкомбанке» сроком на 3 месяца с 29 мая на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным. Фонд начал выплаты гарантированных возмещений вкладчикам «Захидинкомбанка» через учреждения банка «Хрещатик» с 27 июня.

16 июля фонд сообщил о намерении направить НБУ предложение о ликвидации «Захидинкомбанка» в связи с отсутствием инвесторов, желающих участвовать в выведении банка с рынка.

«Захидинкомбанк» (г. Луцк) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финучреждений по активам. По информации на сайте Национального банка, владельцем контрольного пакета акций банка является проживающий в Енакиево Донецкой области Арсен Иванющенко через компанию «Паррокс Корпорейшн Лимитед».