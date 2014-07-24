Новые санкции ЕС могут затронуть российские банки, нефть и оружие

Ожидается, что будет расширен список юридических и физических лиц, чьи активы в ЕС будут заморожены.

На совете также будет обсуждаться запрет для европейских лиц и организаций на инвестирование в акции и долговые бумаги российских банков с долей госучастия более 50%, сообщает Financial Times со ссылкой на 10-страничный документ, подготовленный Европейской комиссией (ЕК).

Российские банки также могут потерять возможность использования европейских фондовых рынков для новых размещений с целью привлечения иностранного капитала. "Эта мера предполагает запрет для европейских лиц на инвестирование где-либо в мире в выпущенные принадлежащими государству российскими финансовыми институтами долговые обязательства, акции и подобные финансовые инструменты, имеющие срок обращения свыше 90 дней", - говорится в документе, передает Прайм.

В то же время ограничения ЕС не затрагивают уже существующие бумаги российских банков, а также не распространяются на суверенные долговые бумаги РФ. Однако даже эти меры в адрес российских финансовых институтов могут оказаться достаточно масштабными, пишет FT. Так, в документе ЕК говорится, что в прошлом году российские финансовые институты с государственным участием разместили на европейских рынках облигации на сумму 7,5 млрд евро, в то время как общая сумма облигаций, размещенных российскими банками в прошлом году в Европе оценивается в 15,8 млрд евро.

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Кроме ограничений в адрес финансового сектора в документе ЕК говорится о запрете на экспорт "особо важных технологий", который подразумевает введение системы лицензирования в трех сферах: глубоководном бурении, геологоразведке в полярных широтах и добыче нефти из сланцевых месторождений. Помимо этих мер Еврокомиссия может ввести эмбарго на вооружения с целью ограничить импорт российского оружия в Европу, который оценивается в 3,2 млрд евро в год, а также ЕК может ограничить торговлю товарами двойного назначения.

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Однако для принятия этих ограничений потребуется единогласное согласие всех 28 стран ЕС, но не все страны стремятся к санкциям против России, пишет FT.

Источник Reuters знает, что санкции ЕС против России могут вступить в силу в конце июля. При этом, по его данным, власти Германии считают, что их действие должно быть ограничено по времени.