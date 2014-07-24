МВФ сократил прогноз роста экономики США

Международный валютный фонд сократил прогноз экономического роста США в 2014 году до 1,7%, полагая, что слабость экономики в первом квартале перевесит ожидаемое ускорение во второй половине года, сообщает Рейтер.

В июне МВФ прогнозировал рост американского ВВП на 2%. Фонд заявил, что экономика ускорится до 3-3,5% в оставшиеся месяцы 2014 года, а в следующем и 2016 году рост составит по 3%.

"Тем не менее, бремя для роста, обусловленное сокращением в первом квартале, не будет компенсировано", - говорится в ежегодном анализе американской экономики, представленном МВФ.

ВВП США сократился на 2,9% в первые три месяца текущего года из-за слабости на рынке жилья, медленного восполнения запасов предприятий и замедления экспорта.

Снижение прогнозов роста, вероятно, внесет свою лепту в ситуацию на рынке труда в следующие три месяца: в США не будет полной занятости до 2018 года, полагает МВФ.

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Фонд также предупредил, что старение населения США означает, что экономика не сможет расти быстрее 2% в год в долгосрочной перспективе в отсутствие серьезных реформ, включая изменения в налоговом и иммиграционном законодательстве, увеличение инвестиций в инфраструктуру и профессиональное обучение, а также улучшение помощи в уходе за детьми, что позволит привлечь больше американцев на рынок труда.

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Кроме того, впервые за несколько лет МВФ обратил внимание на ситуацию с бедностью в США. Он призвал государство повысить налоговые вычеты для малооплачиваемых работников и увеличить минимальную оплату труда, что в совокупности позволит помочь бедным, не обременяя значительно государственный бюджет.