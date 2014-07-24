Фонд гарантирования начал ликвидацию «Интербанка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию «Интербанка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации, сообщается на сайте фонда.

Фонд назначил ликвидатором банка Вадима Кононца.

Фонд предложил вкладчикам банка для получения возмещений по вкладам с 30 июля по 9 сентября обращаться в учреждения «Имэксбанка». Выплаты гарантированной суммы возмещения будут осуществляться согласно общему реестру вкладчиков. Возмещения вкладчикам, которые по каким-либо причинам не обратятся за возмещением в указанный срок, будут проводиться по индивидуальным обращениям в фонд.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования принял решение о введении временной администрации в «Интербанке» сроком на 3 месяца – с 24 апреля по 23 июля 2014 года, руководствуясь решением Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным. Фонд начал выплаты вкладчикам «Интербанка» через учреждения «Имэксбанка» с 20 июня.

16 июля фонд сообщил о намерении направить НБУ предложение о ликвидации «Интербанка» в связи с отсутствием инвесторов, желающих участвовать в выведении банка с рынка.

«Интербанк» работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу небольших финучреждений. По информации на сайте Национального банка, никто из акционеров банка не является владельцем существенной доли его капитала (10% и более).