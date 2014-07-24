Доллар на межбанке вырос до 11,78 грн

В четверг, 24 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6400/11,7400, к 12:00 цены поднялись до 11,7500/11,7800. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,6800/11,7800, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,6545/15,7915, к 12:00 цены ушли вверх до 15,8405/15,8850. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 15,7415/15,8805.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3311/0,3340, к 12:00 цены повысились до 0,3352/0,3364. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3353/0,3371.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 23 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись на уровне 11,6800/11,7000 грн/долл. Рынок евро-гривня закрылся котировками 15,7285/15,7595. Рублевый рынок закрылся на уровне 0,3353/0,3369 грн/рубль.

Нацбанк в среду на рынок не выходил.