МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики

Об этом говорится в комментарии экономического советника МВФ Оливье Бланшара, текст которого размещен на сайте Фонда.

«Восстановление продолжается, но это слабое восстановление. Оно хуже, чем мы представляли себе в апреле текущего года, - говорится в комментарии Бланшара. – Ключевой показатель – мировой рост в 2014 году упадет с 3,7%, которые мы прогнозировали в апреле, до 3,4%».

Во многом, по мнению Бланшара, это отражает последствия уже случившихся событий, в частности,ухудшения экономических позиций США.

«Но есть и более мелкие факторы – как в развитых, так и развивающихся экономиках. В целом ситуация остается неизменной: развитые экономики противостоят высокому показателю государственных долгов, которые сдерживают рост. Развивающиеся экономики в силу отсутствия структурных реформ по-прежнему не могут достичь докризисных показателей», - отметил Бланшар.

Он подчеркнул, что прогнозы роста снижены фактически для всех регионов мира. При этом наибольшее падение продемонстрирует Россия.

«Наиболее существенную коррекцию претерпели прогнозы по России. Если в апреле мы прогнозировали рост экономики РФ в 2014 году на уровне 1,3%, то теперь этот показатель не превышает 0,2%. По 2015 году прогноз ухудшен до 1% с 2,3%», - сказал представитель МВФ.

По его мнению, причинами столь резкого снижения экономики станет ухудшение экономической активности и уверенности инвесторов вследствие растущей геополитической напряженности в регионе.

Читайте такжеВВП Украины за полгода упал на 3%

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд ухудшил оценку падения реального ВВП Украины в 2014 году до 6,5% с 5% прогнозируемых ранее. При этом, по оценкам фонда, дефицит госбюджета Украины составит 10,1% и 5,8% от ВВП в 2014 и 2015 годах, соответственно, т.е., фонд ухудшил свои ожидания по сравнению с 8,5% и 6,1%, соответственно, прогнозируемых ранее.