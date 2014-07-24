Рада провалила план Яценюка по наполнению бюджета

Верховная Рада Украины провалила голосование за включение в повестку дня своего вечернего заседания изменений в Налоговый кодекс, предполагающих увеличение поступлений в государственный бюджет.

За принятие решения проголосовали только 206 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, что Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить поступления в госбюджет за счет увеличения налогов на пользование недрами и упразднения ряда льгот по НДС и налогу на прибыль, о чем говорится в законопроекте №4309а.

Как заявил после голосования председатель Верховной Рады Александр Турчинов, вносить в повестку дня законопроект об изменениях в государственный бюджет без принятия изменений в налоговое законодательство бессмысленно. «Не ставлю на голосование вопрос о бюджете, потому что его нет смысла ставить без пересмотра доходной части госбюджета», - сказал он.

Министр финансов Александр Шлапак в ходе выступления в парламенте сообщил, что правительству необходимо найти ресурсы для увеличения расходов госбюджета на 31 млрд грн, в том числе это 9 млрд грн финансирования для продолжения АТО, около 7 млрд грн - на восстановление освобожденных городов на востоке Украины, в то время как госбюджет на сегодня недополучает около 13 млрд грн.

«На 10 млрд возможно сокращение расходов госбюджета, на 21 млрд необходимо найти дополнительные доходы. В этих условиях мы не можем идти на увеличение фискальной нагрузки», - сказал Шлапак и отметил, что целесообразно повысить налоги за добычу полезных ископаемых, которые принадлежат, прежде всего, народу Украины, и упразднить льготы по НДС и налогу на прибыль. «С 1 августа платить военным будет нечем», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает парламенту внести изменения в госбюджет Украины на 2014 год, увеличив объем доходной и расходной части на 5,9 млрд грн с сохранением действующего уровня предельного бюджетного дефицита и повышением предельного объема госдолга до 814,280 млрд грн. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 21 июля (№4308а).

Расходы резервного фонда для укрепления обороноспособности страны и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях будут увеличены на 16,9 млрд грн, и в случае введения военного положения требования по определению расходов госбюджета исключительно бюджетным законом и по согласованию правительством перераспределения расходов с бюджетным комитетом ВРУ будут приостановлены.

Предельный объем выпуска ОВГЗ для капитализации НАК «Нафтогаз Украины» предлагается увеличить втрое - до 103,927 млрд грн.

Правительство планирует частично компенсировать предприятиям проценты по займам на внутреннем рынке на общую сумму 432,4 млн грн и предоставлять госгарантии субъектам хозяйствования – резидентам Украины в пределах 25 млрд грн за год.

Проверки предприятий контролирующими органами, кроме налоговой службы, в августе-декабре будут проводиться только с разрешения правительства или по заявке самого предприятия.

По мнению экспертов, принятие поправок в госбюджет является ключевым условием для получения следующего транша кредита Международного валютного фонда в объеме 1,4 млрд долл.