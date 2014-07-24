Евросоюз вновь отложил санкции в отношении российской экономики
17:01, 24 июля 2014Финансы
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Предложенные Евросоюзу секторальные санкции в отношении российской экономики не будут приняты до следующей недели.
REUTERS
О соответствующем решении Европейской комиссии (ЕК) сообщил пресс-секретарь ЕК Джонатан Тодд, передает "Украинская правда" со ссылкой на Reuters.
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Послы Евросоюза обсуждали предложения по ограничению доступа России к финансированию в сфере обороны и энергетической промышленности ЕС в четверг.
По словам Джонатана Тодда, дискуссия продолжится на следующей неделе. По ее итогам ЕК представит законодательные предложения.
"Эти законодательные предложения потом должны принять государства-члены ЕС в соответствии с соответствующими процедурами, вероятно на следующей неделе", - отметил пресс-секретарь.
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