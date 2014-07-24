Шлапак: если не провести секвестр, бюджетная дыра составит 31 млрд гривень
Из этих средств только недобор по доходной части бюджета составит порядка 13 млрд грн
Министерство финансов Украины прогнозирует разрыв государственного бюджета Украины на 2014 год в размере 31 млрд грн, в случае если Верховная Рада не утвердит предлагаемый правительством секвестр бюджета, заявил в ходе выступления в парламенте министр финансов Украины Александр Шлапак.
«Стоит задача найти резервы для покрытия общего финансового разрыва в сумме 31 млрд», - сказал Шлапак.
Он пояснил, что из этих средств только недобор по доходной части бюджета составит порядка 13 млрд грн. «До конца года из-за событий на востоке мы недополучим в доходную часть бюджета порядка 13 млрд грн», - сказал Шлапак.
При этом он подчеркнул, что необходимо найти ресурсы для увеличения военных расходов. «В марте, когда выделялись средства из бюджета для резервного фонда для Минобороны и других силовиков, мы рассчитывали, что (антитеррористическая – УНИАН) операция продолжится до 1 июля. На продолжение операции нужны новые средства. Военные просят минимально выделить сумму более 9 млрд грн», - сказал Шлапак.
Он также обратил внимание, что правительство должно также найти ресурсы для восстановления освобожденных от террористов территорий. «У нас нет ресурсов предоставить условия проживания и работы тем, кто выехал из Крыма и других территорий. Правительство инициирует создание специального фонда для решения вопросов тех, кто переехал из Крыма и востока. Для этого необходимо более 7 млрд грн», - сказал министр.
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Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве заявляли, что дефицит госбюджета на 2014 год на данный момент составляет 14,5 млрд грн и Кабмин намерен провести секвестр бюджета. В частности, предложено сократить расходы на госаппарат и увеличить расходы резервного фонда на 16,9 млрд грн для укрепления обороноспособности страны и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях. В основе нового бюджета будет использован более пессимистичный прогноз, в частности, падение ВВП на 6-6,5% при инфляции около 19%.