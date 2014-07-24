Шлапак: если не провести секвестр, бюджетная дыра составит 31 млрд гривень

Министерство финансов Украины прогнозирует разрыв государственного бюджета Украины на 2014 год в размере 31 млрд грн, в случае если Верховная Рада не утвердит предлагаемый правительством секвестр бюджета, заявил в ходе выступления в парламенте министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Стоит задача найти резервы для покрытия общего финансового разрыва в сумме 31 млрд», - сказал Шлапак.

Он пояснил, что из этих средств только недобор по доходной части бюджета составит порядка 13 млрд грн. «До конца года из-за событий на востоке мы недополучим в доходную часть бюджета порядка 13 млрд грн», - сказал Шлапак.

При этом он подчеркнул, что необходимо найти ресурсы для увеличения военных расходов. «В марте, когда выделялись средства из бюджета для резервного фонда для Минобороны и других силовиков, мы рассчитывали, что (антитеррористическая – УНИАН) операция продолжится до 1 июля. На продолжение операции нужны новые средства. Военные просят минимально выделить сумму более 9 млрд грн», - сказал Шлапак.

Он также обратил внимание, что правительство должно также найти ресурсы для восстановления освобожденных от террористов территорий. «У нас нет ресурсов предоставить условия проживания и работы тем, кто выехал из Крыма и других территорий. Правительство инициирует создание специального фонда для решения вопросов тех, кто переехал из Крыма и востока. Для этого необходимо более 7 млрд грн», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве заявляли, что дефицит госбюджета на 2014 год на данный момент составляет 14,5 млрд грн и Кабмин намерен провести секвестр бюджета. В частности, предложено сократить расходы на госаппарат и увеличить расходы резервного фонда на 16,9 млрд грн для укрепления обороноспособности страны и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях. В основе нового бюджета будет использован более пессимистичный прогноз, в частности, падение ВВП на 6-6,5% при инфляции около 19%.