МВФ не собирается сокращать программу сотрудничества с Украиной

Международный валютный фонд, как ключевой кредитор Украины, не рассматривает возможность сокращения или какого-либо изменения утвержденной двухлетней программы кредитования экономики нашей страны в объеме 17 млрд долл., сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заместитель пресс-секретаря МВФ Уильям Мюррей.

«У нас есть программа с Украиной, это двухлетняя stand-by программа», - сказал Мюррей. Он напомнил, что с 24 июня по 17 июля в Киеве работала оценочная миссия Фонда, которая уже подготовила детальный доклад по ситуации в Украине. По словам Мюррея, речь о невыполнении программы и, таким образом, каком-либо ее изменении, не идет. «В Киеве прошел достаточно детальный брифинг по работе оценочной миссии. Я могу лишь повторить то, что было сказано во время этого брифинга. Но также я могу повторить и то, что мы признаем, что программа кредитования реализуется в весьма непростых условиях. И конфликт на востоке Украины находит определенное отражение, в первую очередь, на экономических показателях развития Украины», - отметил Мюррей.

Он отметил, что в Фонде не склонны предсказывать ухудшение ситуации и рассчитывают на восстановление макроэкономической стабильности в Украине.

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Как сообщал УНИАН, совет директоров Международного валютного фонда намерен в конце июля утвердить итоги работы оценочной миссии Фонда и принять решение о выделении Украине второго транша кредита на сумму 1,4 млрд долл. в течение нескольких недель.

Как заявил руководитель оценочной миссии МВФ Николай Георгиев, Украина в целом выполняет все требования МВФ, необходимые для продолжения сотрудничества с Фондом, и миссия МВФ достигла взаимопонимания с украинскими властями по вопросам первого пересмотра программы «стенд-бай».

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, получение второго транша от МВФ ожидается в течение нескольких недель или до середины августа.