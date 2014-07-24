Предприятия задолжали государству $2 млрд по кредитам и гарантиям

Просроченная задолженность заемщиков перед государством по кредитам, предоставленным государством или под госгарантии, по состоянию на 1 июля 2014 года составляет 1,975 млрд долл., сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, данные приведены в долларах США при пересчете по валютному курсу Национального банка Украины на 30 июня 2014 года.

Согласно опубликованным данным, наибольший объем задолженности приходится на концерн «Украгротехсервис» - 264,118 млн долл. (целевое назначение - сельхозтехника), а также на компанию «Ориана» - 231,761 млн долл. (строительство завода по производству полиэтилена), Макеевский металлургический комбинат - 181,136 млн долл. (производственное оборудование), корпорацию «Украгропромбиржа» - 118,468 млн долл. (сельхозтехника), Украинскую внешнеторговую фирму «Биомед» - 130,963 млн долл. (технологическое оборудование).

Также приводятся данные Минфина о предоставленных госгарантиях по состоянию на 1 июля 2014 года, согласно которым за 10-летний период, с 2004 года по 2013 год включительно, правительство предоставило госгарантии на 171,715 млрд грн, в том числе наибольший объем в 75,350 млрд грн предоставлен в 2012 году, в то время как в 2014 году правительство не предоставило ни одной госгарантии.

В частности, в 2004 году Кабмин выдал госгарантии на 8,367 млрд грн, в 2005 – на 661 млн грн, в 2006 – 3,521 млрд грн, в 2007 – 5,892 млрд грн, в 2008 – 1 млрд грн, в 2009 – 32,110 млрд грн, в 2010 – 10,074 млрд грн, в 2011 – 12,842 млрд грн, в 2012 – 75,350 млрд грн, в 2013 – 21,898 млрд грн.

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Напомним, что госбюджет Украины на 2014 год предусматривает возможность предоставления госгарантий на 25 млрд грн.