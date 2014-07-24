Нацбанк ввел чрезвычайный режим для банков на Донбассе и в Крыму

«Начиная с 24 июля 2014 года, Национальным банком Украины введен чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и Автономной республике Крым. Такое решение вызвано ситуацией, которая не позволяет банковской системе работать в обычном режиме, и нацелено обеспечить финансирование потребностей государства и жизнедеятельности населения», - говорится в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что обычно деятельность банков четко регламентирована, и проведение банковских операций предполагает соблюдение большого количества процедур.

«В условиях, связанных с возникновением ситуаций, требующих быстрого реагирования и принятия соответствующих решений, например, в условиях угрозы жизни и здоровью работников, банкам Украины и Национальному банку Украины предоставлена возможность по отдельным направлениям действовать по упрощенной процедуре», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, НБУ подчеркивает, что повышается уровень ответственности за принятие решений и определение механизмов контроля за их принятием.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк разработал инструкцию по организации работы банковской системы в чрезвычайном режиме для бесперебойного финансирования потребностей государства и жизнедеятельности населения, о чем говорится в постановлении от 22 июля №435.

Во время чрезвычайного режима работы правление Нацбанка может принять решение о приостановлении или полном запрете деятельности банков или проведении отдельных операций, а также требовать любую дополнительную информацию от банков.

Руководство НБУ и банков в случае введения чрезвычайного режима работы прежде всего должны принимать меры для обеспечения сохранности жизни и здоровья работников. С этой целью возможны усиление охраны и взаимодействие с МВД, эвакуация работников и материальных ценностей и другие меры.

Нацбанк разрешил принимать меры для предупреждения угрозы жизни и здоровью работников НБУ и сохранности имущества Украины без соблюдения требований нормативно-правовых актов, технологических инструкций, описаний операционных процессов и оплаты счетов.

Регулятор допускает в условиях чрезвычайного положения использование для передачи информации электронной почты, телефонной связи или других средств вместо специальных средств коммуникации с банками.

Также НБУ допускает проведение операций на основании копий документов и/или с оформлением первичных документов на бумажных носителях на основании телефонограмм.

Также установлено, что в случае введения чрезвычайного режима работы банки и Нацбанк должны при необходимости обеспечить проведение операций в праздничные, выходные дни и нерабочее время.

Помимо этого, банки смогут осуществлять операции по счетам, работа которых приостановлена в Системе электронных платежей, сверх остатка средств на счетах по принципу овердрафта по согласованию с НБУ размера такого овердрафта.

Действие положения распространяется на Национальный банк Украины, банки и Государственную казначейскую службу Украины.

Чрезвычайный режим работы банковской системы может быть введен на отдельных территориях, а также на определенный срок.