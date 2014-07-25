МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики практически до нуля
03:56, 25 июля 2014Финансы
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Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз по росту ВВП России на 2014 год, понизив его с 1,3 процента до 0,2 процента.
REUTERS
Такие данные опубликованы в докладе МВФ по перспективам развития мировой экономики, сообщает gordonua.
Прогноз роста ВВП на 2015 год также понизился. В апреле эксперты МВФ дали прогноз, что российская экономика в следующем году вырастет на 2,3 процента. Теперь этот показатель уменьшили до одного процента.
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В докладе МВФ отмечается, что в первом квартале в РФ резко упала инвестиционная активность из-за геополитической напряженности. Эксперты МВФ считают, что эти факторы и дальше будут тормозить российскую экономику.
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