Минфин разъяснил порядок налогообложения доходов по депозитам

Налогообложение пассивных доходов физических лиц в виде процентов, в том числе доходов от размещения депозитов в банках, осуществляется по линейной ставке 15% годовых, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Минфин напомнил, что согласно Закону Украины от 3 июля «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно пассивных доходов», порядок налогообложения изменился.

«Введена линейная ставка налогообложения пассивных доходов физических лиц в виде процентов 15%...Налогообложение роялти, инвестиционной прибыли и дивидендов вернулось к редакции Налогового кодекса до 1 июля 2014 года, по которой такие доходы облагаются налогом по ставкам 15 (17%) и 5% соответственно… Для налогообложения других пассивных доходов от размещения капитала также введена единая ставка - 15%», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в рамках уточненных норм Налогового кодекса возврат излишне удержанных сумм налога, возникших в результате пересчета по прежней и новой системе налогообложения, проводится путем снижения суммы налога к уплате за текущий или следующий налоговый месяц.

Помимо этого, сообщается, что согласно изменениям к Бюджетному кодексу, налог с доходов в виде процентов по счетам физлиц в банках или кредитных союзах будет зачисляться в госбюджет Украины.

Минфин напоминает, что такой порядок налогообложения введен в результате компромиссных договоренностей между предпринимателями, банками и депутатским корпусом.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от капитала», согласно которому вводится единая 15% линейная ставка налогообложения пассивных доходов физических лиц, к которым относятся и проценты по вкладам, взамен утвержденной ранее прогрессивной шкалы от 15 до 25%.

Банки с 1 августа 2014 года будут самостоятельно перечислять в госбюджет суммы налога и отчитываться, не раскрывая тайну вкладов. Закон освободил от уплаты налога доходы по вкладам, начисленные с 1 июля по 1 августа 2014 года, а также доходы по счетам для начисления заработной платы, пенсии и стипендии.