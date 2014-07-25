Из-за Крыма жители Новосибирска лишились пенсий на 15 млрд рублей

По подсчетам экспертов, город отдал на нужды аннексированной украинской территории 15 млрд рублей пенсионных накоплений, а каждый житель — по 22 тысячи. В городе на эти деньги можно построить две станции метро, сообщает Тайга.инфо

На пикет против финансирования развития Крыма за счет накопительной части пенсий жителей России собрались около десятка человек с плакатами «Радовался за #Крымнаш? Теперь плати» и «15 миллиардов с Новосибирска на Крым? Нам лучше 2 станции метро».

Напомним, в конце июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у Пенсионного фонда нет источников для возврата накоплений граждан за 2014 год — это порядка 243 млрд рублей. «Деньги пошли на Крым, на принятие антикризисных мер», — говорил чиновник. Затем Силуанов пояснил, что его слова были якобы неверно истолкованы.

«Мы считаем, что это просто экспроприация экспроприаторов — то, чему учил дедушка Ленин в свое время, — заявил один из организаторов акции Виктор Поляков. — Для людей, которые родились в промежутке с 1961-го по 1967-й, все равно не будет пенсии, тем не менее, такое наглое поведение государства вообще неприемлемо. Решение, в первую очередь, касается тех людей, которые занимаются частным бизнесом, тех, у кого что-то есть».

По мнению Полякова, члена регионального политсовета движения «Солидарность», при существующем соотношении работающих и пенсионеров, действующей ставке единого социального налога и средней зарплате в 30 тысяч рублей, пенсия в стране должна составлять около 20 тыс. рублей. «У нас же она примерно 7,5 тыс. рублей, при этом Пенсионный фонд имеет дыру в 1,5 трлн рублей. Это значит, что все разворовано», — добавил он.

Поляков считает, что результаты финансовой помощи Крыму россияне увидят только через «какое-то время». Деньги же, собранные правительство в качестве помощи еще до мартовского референдума по присоединению полуострова, просто «исчезли», убежден он. «Сейчас деньги просто экспроприировали у нас, а что дальше пойдет — мне совершенно не интересно», — заметил он.