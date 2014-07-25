Япония вслед за ЕС расширит санкции против России

Правительство Японии рассмотрит возможность расширить санкции против России в связи с крушением Boeing в Украине, сообщает Japan Times со сылкой на Kyodo News и его источник в правительстве.

Это было решено на заседании Совета национальной безопасности. Детали по санкциям и дата их введения будут определены после того, как Евросоюз объявит о введении новых санкций со своей стороны.

Источник Kyodo в МИД Японии ранее говорил, что новые санкции, вероятно, будут умеренными, чтобы не слишком повлиять на перспективы переговоров с Россией по спорным территориям. Но если будет доказано, что самолет сбили пророссийские силы с использованием российского вооружения, дополнительных санкций избежать не удастся, сказал этот источник агентства.

Как сообщают «Ведомости», Токио также собирается надавить на Париж по поводу продажи вертолетоносцев Mistral России. Министр обороны Ицунори Онодера, чтобы поддержать позицию США, собирается сообщить главе Минобороны Франции Жан-Иву Ле Дриану, что планы Франции по продаже России двух вертолетоносцев вызывают серьезные опасения в Токио. В Японии считают, что эта сделка не будет уместной в нынешней ситуации, сообщил собеседник агентства. Ле Дриан собирается посетить Японию на следующей неделе.

Напомним, 18 марта, после аннексии Крыма Россией, Япония ввела первые санкции против России. Тогда Токио решил приостановить консультации о смягчении визового режима, заморозить переговоры об инвестиционном сотрудничестве, о сотрудничестве в освоении космоса и о предотвращении опасной военной деятельности.

29 апреля Япония ввела визовые санкции против 23 граждан России, среди которых были чиновники правительства. Санкции были расширены в связи с тем, что, по мнению Токио, руководство России не принимало видимых усилий для деэскалации кризиса в Украине.

На данный момент последним санкционным решением в отношении России стало решение Оттавы. 24 июля премьер-министр Канады Стивен Харпер объявил о введении новых санкций против широкого круга лиц, связанных с различными российскими секторами, говорится в его заявлении. Он пояснил, что санкции стали ответом «режиму Путина на незаконную оккупацию украинского Крыма и его постоянную провоцирующую военную деятельность, направленную на восточную Украину». По словам Харпера, крушение малайзийского MH17 на прошлой неделе показало, что продолжающаяся поддержка Россией сепаратистских сил сильно вредит международному миру и безопасности.

В дополнение к запрету на сделки с компаниями из российской оборонной промышленности новые меры ограничивают получение финансирования энергетическими и финансовыми организациями, пояснил премьер. Под санкции попали, в частности, лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а из компаний — «Алмаз-Антей», «Калашников», «Новатэк», Внешэкономбанк и другие.