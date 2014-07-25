Доллар на межбанке вырос до 11,84 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 11,7500/11,8400 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 15,8190/15,9425 грн/евро.

Цены на российскую валюту поднялись – 0,33521/0,33780 грн/рубль. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3463/65 (четверг - 1,3447/49).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6400/11,7400, к 12:00 цены поднялись до 11,7500/11,7800. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,6800/11,7800