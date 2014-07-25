НБУ создал группу для сохранения активов и пассивов неплатежеспособных банков

Национальный банк создал рабочую группу по вопросам разработки предложений для сохранения активов и пассивов банков, относящихся к категории неплатежеспособных и по которым было принято решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, в состав группы вошли специалисты Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Создание группы является очередным шагом центрального банка для защиты интересов вкладчиков и сохранения доверия граждан к украинской банковской системе.

Также сообщается, что первые заседания рабочей группы, в ходе которых рассмотрен проект ее регламента и первоочередные задачи, состоялись в июле.

Читайте такжеФонд гарантирования нашел инвесторов для двух проблемных банков

Как сообщал УНИАН, с начала года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в 13 банков, в том числе в «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».

Читайте такжеНацбанк ввел чрезвычайный режим для банков на Донбассе и в Крыму

В настоящее время в банках «Брокбизнесбанк», «Меркурий», «Форум», «Реал Банк», «Даниэль», «Интербанк» и «Захидинкомбанк» проходит процедура ликвидации.