Немецкие бизнесмены выступили за санкции против России

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес изменил точку зрения и высказался в поддержку новых санкций в отношении России, сообщает РИА Новости.

Как заявил Кордес в интервью экономическому изданию Handelsblatt, если федеральное правительство и ЕС вводят санкции из-за того, что Россия слишком мало сотрудничает в решении украинского кризиса, то комитет "на 100% это поддерживает". Для немецких предприятий это будет болезненно, но "если надо платить цену, то мы ее заплатим", заявил бизнесмен.

Около месяца назад Кордес говорил, что необходимости в экономических санкциях в отношении России он не видит.

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Восточный комитет немецкой экономики — это влиятельная организация, объединяющая немецких бизнесменов, работающих в России. Комитет существует с 1952 года и работает с 21 страной. Комитет занимается посредничеством в переговорах представителей федерального правительства Германии с представителями правительств других стран и представляет интересы немецкой экономики в двухсторонних комиссиях. Комитет проводит профильные семинары, организует поездки делегаций, участвует в международных экономических ярмарках.

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После крушения на территории Украины малайзийского самолета США и страны ЕС ведут переговоры об ужесточении санкций в отношении России.США уже ввели санкции в отношении целого ряда российских сырьевых и оборонных компаний. Евросоюз также расширил санкционный список, который вступил в силу в пятницу. Секторальные санкции Евросоюза в отношении России сейчас проходят подготовку и обсуждение.