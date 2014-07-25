Немецкие бизнесмены выступили за санкции против России
Для немецких предприятий это будет болезненно, но "если надо платить цену, то мы ее заплатим"
Председатель Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес изменил точку зрения и высказался в поддержку новых санкций в отношении России, сообщает РИА Новости.
Как заявил Кордес в интервью экономическому изданию Handelsblatt, если федеральное правительство и ЕС вводят санкции из-за того, что Россия слишком мало сотрудничает в решении украинского кризиса, то комитет "на 100% это поддерживает". Для немецких предприятий это будет болезненно, но "если надо платить цену, то мы ее заплатим", заявил бизнесмен.
Около месяца назад Кордес говорил, что необходимости в экономических санкциях в отношении России он не видит.
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Восточный комитет немецкой экономики — это влиятельная организация, объединяющая немецких бизнесменов, работающих в России. Комитет существует с 1952 года и работает с 21 страной. Комитет занимается посредничеством в переговорах представителей федерального правительства Германии с представителями правительств других стран и представляет интересы немецкой экономики в двухсторонних комиссиях. Комитет проводит профильные семинары, организует поездки делегаций, участвует в международных экономических ярмарках.
Читайте такжеЯпония вслед за ЕС расширит санкции против России
После крушения на территории Украины малайзийского самолета США и страны ЕС ведут переговоры об ужесточении санкций в отношении России.США уже ввели санкции в отношении целого ряда российских сырьевых и оборонных компаний. Евросоюз также расширил санкционный список, который вступил в силу в пятницу. Секторальные санкции Евросоюза в отношении России сейчас проходят подготовку и обсуждение.