Депутаты не смогли принять закон о свободной экономической зоне в Крыму

На заседании парламента в связи с отсутствием многих депутатов не принят закон о свободной экономической зоне в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, во время “сигнального” голосования Верховная Рада не поддержала во втором чтении и в качестве закона проект закона “О налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины”.

За данное решение проголосовали лишь 177 (при необходимых 226 - УНИАН) народных депутатов.

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На заседании парламента отсутствует большое количество депутатов, в частности, много пустых рабочих мест депутатов из групп «Суверенная европейская Украина» и «Экономическое развитие». Также отсутствуют внефракционные, которые еще вчера входили во фракцию КПУ.