Падение ВВП Украины по итогам полугодия составило 3%, инфляция – 11,6%

Спад ВВП Украины в первом полугодии 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед заседанием Кабинета министров 25 июля сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта.

«В первом полугодии, по нашим, подчеркну, расчетам, падение ВВП составит порядка 3%. До конца года наш прогноз - снижение ВВП на 6%, инфляция – 19%», - сказал он.

При этом он отметил, что в январе-июне 2014 года инфляция составила 11,6%. Во многом на ситуацию повлияла девальвация гривни, конфликт на востоке и торговые ограничения со стороны РФ.

«За январь-июнь цены на потребительском рынке выросли на 11,6%. Это высокий показатель. Наверное, наибольший показатель за последние годы. Официальный курс гривни девальвировал на более чем 47%. Это очень серьезное влияние на рост цен», - сказал Максюта.

Он отметил, что по итогам первого полугодия почти все виды экономической деятельности показали негативную динамику. В частности, сельское хозяйство – «минус» 3,9% за счет падения производства в отрасли растениеводства на 23%. Промышленность - «минус» 4,7%. «Тут основными факторами стали ситуация в восточных областях и внешнеторговые ограничения, связанные с политическими процессами, а также ситуация на основных наших экспортных рынках. Имеется в виду в первую очередь снижение цен на металлы и удобрения», - прокомментировал Максюта.

Падение в машиностроении, по словам Максюты, составило 8,9%, падение в оптовой торговле – «минус» 10,5%. «Фактически единственным фактором экономической активности остается внутренний спрос, но его положительный эффект уменьшается от месяца к месяцу в связи с уменьшением потребительских возможностей населения. Оборот розничной торговли вырос на 0,8%. Среднемесячная зарплата штатных работников реально выросла в январе-мае на 0,7%. Ключевой причиной такой ситуации мы рассматриваем в первую очередь военный конфликт на востоке», - пояснил чиновник.

Он также прокомментировал ситуацию в сфере внешней торговли. «Недостаточно приемлемая конъюнктура, в первую очередь, по черным металлам. По 8 регионам мира мы фиксируем снижение цен на металлы и удобрения. Нетарифные барьеры со стороны России против украинских товаров также стали серьезным фактором. Мы отмечаем сокращение экспорта товаров в РФ за 5 месяцев почти на 24%. В целом, мы имеем тенденцию сокращения экспорта в СНГ и увеличения экспорта в страны ЕС», - сказал Максюта. При этом он отметил, что целом экспорт в январе-мае уменьшился на 8,4%, импорт сократился вдвое большими темпами – на 16,2%. «Это улучшило наш внешнеторговых баланс и общее состояние текущего счета. По итогам января-мая отмечается сокращение отрицательного сальдо торговли товара и услугами до 1,4 млрд долл. против 4,8 млрд долл. по сравнению с соответствующим периодом 2013 года», - сказал Максюта.

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Как сообщал УНИАН, действующий бюджет на 2014 год предполагает снижение ВВП на 3% при инфляции 12-14%, дефицит в объеме 68,5 млрд грн и госдолг не выше 664 млрд грн, или 43,6% ВВП. Правительство ожидает в 2014 году падение ВВП на 6-6,5%.

Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на уровне 6,5%. Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 5%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% и ожидает признаков стагнации в экономике страны в 2015 году, при этом, по мнению ЕБРР, экономика Украины выстоит.