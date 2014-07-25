Рост учетной ставки НБУ уже привел к увеличению процентов по депозитам, - банкир

"Повышение учестной ставки составило более чем 31%, что не могло не отразится на ставках по вкладам частных клиентов, так как учетная ставка сейчас является базой для определения стоимости рефинансирования НБУ - и все больше становится индикатором стоимости денег", - об этом в интервью forbes.ua заявила Елена Попова, глава совета директоров Дельта Банка, который является третьим в банковской системе по объему вкладов физических лиц.

В связи с ростом ставок увеличиваются процентные расходы и падают соответствующие доходы комерческих банков. Поэтому финансовые учреждения вынуждены делать ставку на увеличение т.н. комиссионных доходов. "Например, мы [Дельта Банк - Ред.] – вторые по этому показателю. В общих доходах банка порядка 30% занимают именно комиссионные. В целом, учитывая все доходные статьи, банк ведет прибыльную деятельность, и за полгода она составила 193 млн гривен", - говорит Елена Попова.