Лимиты по переводу электронных денег вступили в силу

«Сегодня, 25 июля, вступило в силу Постановление Правления Национального банка Украины № 378 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам осуществления операций с электронными деньгами", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Согласно указанному постановлению, пользователи-физлица имеют право переводить электронные деньги другим пользователям-физлицам с использованием предоплаченных карт в сумме до 500 грн в день и не более 4 тыс. грн в течение одного месяца.

Помимо этого, постановлением предусматривается, что максимальная сумма наличности, которое физлицо может получить в обмен на электронные деньги с использованием предоплатной карты, составляет 500 грн в день и 4 тыс. грн в месяц.

Постановлением также устанавливается, что максимальная сумма электронных денег, которую пользователи имеют право использовать для осуществления расчетов с помощью электронных устройств, составляет 35 тыс. грн в год.

Регулятор отмечает, что своим постановлением привел порядок осуществления операций с электронными деньгами в соответствие требованиям отечественного законодательства и нормам Европейского Союза.

Читайте такжеНацбанк ввел чрезвычайный режим для банков на Донбассе и в Крыму

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины определил перечень международных платежных систем, соответствующих требованиям НБУ относительно деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем. В перечень международных платежных систем, созданных нерезидентами, документы которых соответствуют требованиям положения НБУ, вошли системы: Юнистрим, Visa International, CONTACT, Western Union, MoneyGram, Юнион Кард, Анелик, Золотая Корона, Interexpress, American Express, Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, Международные Денежные Переводы ЛИДЕР, BLIZKO, MONEY EXCHANGE, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services (RIA Money Transfer), MEEST, "Блиц", IntelExpress, ХАЗРИ, China UnionPay.

В соответствии с действующим законодательством Украины договоры о членстве/участии в международных платежных системах имеют право заключать банки Украины, национальный оператор почтовой связи и небанковские финансовые учреждения, получившие лицензию Нацкомфинуслуг на осуществление денежных переводов. Заключенные договора необходимо регистрировать до начала предоставления услуг в порядке, установленном Национальным банком Украины.