Рада отказалась вернуться к законопроектам Кабмина по наполнению бюджета
После этого Турчинов объявил перерыв в пленарном заседании на полчаса
Верховная Рада не смогла включить в повестку дня законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты (об усовершенствовании отдельных положений) (№ 4309а), и законопроект о внесении изменений в некоторые законы о реформировании системы управления единой газотранспортной системой Украины (№ 4116а).
Как передает корреспондент УНИАН, за включение законопроекта № 4309а проголосовали 185 народных депутатов, а за законопроект № 4116а - всего 124.
После этого председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов отметил: “К величайшему сожалению, мы не поддержали предложения президента”.
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После этого Турчинов объявил перерыв в пленарном заседании на полчаса.