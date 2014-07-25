Депутатам во вторник снова предложат проголосовать за законопроекты Кабмина

Законопроекты о внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете, а также о внесении изменений в Налоговый кодекс могут быть повторно внесены в парламент во вторник, 29 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Александр Данилюк.

«Президент обратился к ВРУ с тем, чтобы во вторник снова рассмотреть законопроекты по бюджету, изменениям в Налоговый кодекс – это законопроекты, которые нужны сейчас стране и являются требованиями МВФ», - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, вчера Верховная Рада Украины провалила голосование за включение в повестку дня своего вечернего заседания изменений в Налоговый кодекс, предполагающих увеличение поступлений в государственный бюджет.

За принятие решения проголосовали только 206 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Сегодня депутаты отказались вернуться к этим законопроектам.